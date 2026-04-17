Gabriel Quijada sueña con llegar a lo más alto en el tenis de mesa

Gabriel Quijada es un anzoatiguense de 13 años que sueña con llegar a lo más alto en el deporte de sus amores: el tenis de mesa. A su corta edad ya acumula logros importantes, incluso a nivel internacional, pero eso es apenas el comienzo de una carrera que tanto él como su familia esperan que sea brillante.

Recientemente el adolescente se ganó una medalla de plata en el Campeonato Sudamericano U11 y U13 de tenis de mesa que se llevó a cabo en Paraguay. Fue en la categoría dobles mixto U13 que se colgó la presea plateada, junto a su compañera Susej Gómez.

El chico, cuyo principal referente en la disciplina es el francés Simón Gauzy, está claro en sus objetivos y confía en las capacidades que posee para lograrlos. De hecho, tiene entre ceja y ceja el deseo de participar en la edición de 2030 de los Juegos Olímpicos de la Juventud, aunque está consciente de que no será un camino fácil.

Pasos firmes

Gabriel Quijada comenzó a practicar tenis de mesa a los ocho años y desde entonces la disciplina se ha vuelto su pasión. Aunque en principio fue impulsado por su mamá, su propia determinación lo ha llevado a lugares donde apuntaba a estar.

"En los Juegos Nacionales de 2022 vi a unos compañeros jugando y eso me motivó. Yo dije: 'ahí yo quiero estar' y se pudo", comentó. Desde entonces el joven atleta ha participado en múltiples torneos estadales, nacionales e internacionales, y en la mayoría ha destacado.

Entre los logros que más valora detalló que está la medalla de oro que obtuvo en unos Juegos Estadales, representando al municipio Sotillo. Sin embargo, hasta el momento la protagonista entre sus preseas es la de plata que ganó en el Campeonato Sudamericano Asunción 2026, junto a su llave de competencia Susej Gómez.

Por su reciente actuación, sumada a las de sus compañeros de otros estados en competiciones importantes, Quijada considera que el tenis de mesa en Venezuela está creciendo y le emociona ser uno de los protagonistas.

La confianza y la experiencia que acumula luego de cinco años practicando el deporte lo llevan a pensar en grande. Por eso no titubeó al responder que su principal meta a largo plazo es representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Vale acotar que Quijada también ha participado en campeonatos nacionales de carácter amistoso en Colombia, representando al Norte de Santander, y también ha conseguido medallas.

Inspiración

Gabriel contó que entre sus referentes o modelos a seguir en el tenis de mesa está el francés Simón Gauzy. "Un profesor me dijo que por mi forma de jugar me parezco a él", relató, en relación al origen de la admiración.

Y así como él se inspiró en algunos compañeros para enfocarse en la disciplina, al chico que reside en el sector Guzmán Lander de Barcelona le gustaría ser el motivo por el que otros niños y adolescentes exploren este deporte.

"Le digo a todos los niños y niñas que practiquen tenis de mesa. Es un deporte muy completo, aprendes muchas cosas. Te ayuda a tener más fuerza mental, buena visión y concentración", añadió.

No obstante, Quijada resaltó que puede ser complicado llevar al mismo tiempo la práctica deportiva y los estudios, aunque él tiene bases sólidas en su familia que lo ayudan a mantenerse enfocado y rendir en todo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo