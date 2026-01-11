Fundación Proyecto Paria cerró 2025 con proyectos bandera en las áreas de rescate de cuencas y cacao

Carlos Guerra, presidente de la Fundación Proyecto Paria, ente no gubernamental que promueve el desarrollo rural sustentable del estado Sucre, informó que al cierre de 2025 lograron avanzar con su programa de recuperación de cuencas hidrográficas y en especial, el rescate de La Cerbatana, a través de sistemas agroforestales con la siembra de cacao.

Guerra informó que los proyectos cuentan con el apoyo de la empresa privada y entes internacionales, tal es el caso de la Embajada de Francia, el Consejo Danés para los Refugiados, el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales y el programa de pequeñas donaciones del Fondo Mundial del Ambiente.

Recalcó que la recuperación de la cuenca La Cerbatana, que abastece de agua a los municipios Arismendi, Benítez, Libertador y Bermúdez, es un proyecto bandera, para lo cual vienen trabajando con las diferentes comunidades para restaurar, con el uso de sistemas agroforestales, el ambiente y la biodiversidad de la zona.

Resaltó, además, el apoyo de la Alcaldía de Arismendi y del Programa de Escuelas que Siembran Agua, que tienen espacios en las comunidades.

Apoyo

Guerra señaló que tienen un convenio muy importante con la empresa Nestlé de Venezuela, para la recuperación de los cultivos de cacao, con presencia en seis municipios parianos y se han atendido a unos 700 productores.

Al respecto, dijo que los equipos de la fundación, realizaron unas 6347 visitas de campo durante 2025, para brindar asistencia técnica de forma presencial, mientras que vía online 3213 y unas 737 capacitaciones de campo, prácticas de 723 y unos 43 mil árboles podados.

También se entregaron 27388 plantas de cacao entregadas, todas provenientes del vivero que administra la Fundación Proyecto Paria en Río Caribe.

Resaltó que las variedades de plantas de cacao que entregan son certificadas por las autoridades en el área, como el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

Dijo que se han integrado a actividades que promueven la actividad cacaotera, como una forma de impulsar la agregación de valor a la cadena de este importante rubro.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano