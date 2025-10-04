Fundación ConValores y Trianz se unen en actividad deportiva en Lechería

Un evento familiar y recreativo se llevará a cabo el domingo 12 de octubre en el Boulevard Playa Los Canales de Lechería, municipio Urbaneja del estado Anzoátegui, con el objetivo de recolectar kits escolares para niños en situación vulnerable mediante la campaña “Ayuda a Educar”.

Con motivo de su aniversario 14, la Fundación ConValores, en conjunto con Trianz, invita a la comunidad a participar en “Rodamos Con Valores”, una actividad deportiva y recreativa de 3K para toda la familia.

Según una nota de prensa, la salida será el domingo 12 de octubre a las 7:00 a.m., desde Neveri Kayak, ubicado en el Boulevard Playa Los Canales de Lechería, Anzoátegui.

Objetivo

“Rodamos Con Valores” no es sólo una competencia, sino una celebración con un fin social. La inscripción se realiza con la compra de un kit escolar para la campaña “Ayuda a Educar”, que ha entregado más de 5,000 kits a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Sandra Briceño, presidenta de la Fundación ConValores, destacó que el evento busca reunir a familias, comunidades y aliados en torno a valores como el respeto, la inclusión y la solidaridad. Cada paso y pedal dado contribuye a que un niño pueda continuar sus estudios.

Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán participar en una sesión de estiramiento y acondicionamiento con Ana Karina Pilates y Yosimi Mitsuta, además de una clase de Zumba con Yacenka Peña.

Alianza

Gracias a la alianza con Trianz y su campaña ‘Más vida en la vía’, la ruta estará planificada profesionalmente, garantizando la seguridad vial y una experiencia organizada y segura.

"Para participar, la inscripción se formaliza comprando un kit escolar, con dos opciones: individual por $15 o grupal (hasta 4 personas) por $20. Los interesados deben contactar vía WhatsApp al 0412-3037171 para recibir el enlace de inscripción que confirma su participación. Los kits pueden adquirirse en Papelería Creativa o gestionarse a través de la fundación", indicaron los organizadores.

Lechería / Redacción Web