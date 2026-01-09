Fuerzas de Estados Unidos interceptaron otro petrolero en el Caribe

Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero 'Olina' en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al 'Olina' como parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

Nueva York / EFE