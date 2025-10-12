Fuertes lluvias generan inundaciones en varias parroquias de Cabimas

Las intensas lluvias que comenzaron a las 5.00 am. de este sábado 11 de octubre provocaron inundaciones en distintos sectores del municipio Cabimas, estado Zulia.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos de Cabimas (CBC), se registraron 29 llamadas de emergencia por anegaciones en siete parroquias.

La situación más crítica se presentó en la parroquia Jorge Hernández, con 10 incidentes, seguida por La Rosa con 6, Rómulo Betancourt y Germán Ríos Linares con 4.

También se reportaron dos afectaciones en Carmen Herrera, una en Punta Gorda y una en Ambrosio, incluida en el monitoreo aunque sin un número específico de llamadas.

El informe detalló que las lluvias dificultaron el tránsito y afectaron viviendas en zonas bajas. Además, se registró la caída de un árbol en La Rosa, que requirió la intervención inmediata de los equipos de emergencia para despejar la vía y prevenir riesgos.

En R-5 del Barrio Jorge Hernández, el agua alcanzó altos niveles dentro de los hogares, comprometiendo colchones, electrodomésticos y muebles.

Hasta el momento, no se reportan víctimas, pero las familias hicieron un llamado urgente a Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos para desplegar un operativo de atención en la zona.

Las autoridades activaron los protocolos de monitoreo y exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar transitar por zonas anegadas y reportar cualquier emergencia.

Cabimas / La Verdad