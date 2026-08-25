Frente Amplio Sucre Libre exigió liberación de presos políticos y mejoras en servicios públicos

Representantes políticos del Frente Amplio Sucre Libre se concentraron durante la mañana de este martes en las inmediaciones de la plaza Andrés Eloy Blanco de Cumaná, estado Sucre, para exigir al gobierno nacional la liberación de las personas que, según denunciaron, permanecen privadas de libertad por motivos políticos.

Durante la protesta, los dirigentes también aprovecharon para cuestionar las condiciones de los servicios públicos en la entidad, especialmente el suministro de agua potable y electricidad.

Natasha Córdova, secretaria de Cultura, seccional Cumaná de esa organización, afirmó que los ciudadanos requieren respuestas ante las dificultades que atraviesan diariamente para acceder a servicios considerados esenciales.

“También exigimos que de una buena vez se nos resuelva el problema del servicio de agua potable. No es posible que un país tan rico tenga una ciudad y dos municipios más carentes del vital líquido”, manifestó.

Cuestionamiento

La secretaria cuestionó además las prioridades de las autoridades y señaló que las comunidades requieren soluciones concretas para garantizar el acceso al agua.

Asimismo, incorporó entre los reclamos la situación del servicio eléctrico y la recolección de desechos sólidos.

“Nosotros no queremos autobuses para estar paseando por la ciudad. Nosotros queremos que se nos resuelva esa necesidad básica como es el servicio de agua potable”, agregó.

Más peticiones

Durante la concentración también se reiteró la solicitud de liberación de las personas detenidas que los manifestantes consideran presos políticos.

A su vez, cuestionaron las condiciones en las que se encuentran algunos ciudadanos privados de libertad y se pidió respuestas para sus familiares.

“Han fallecido muchos venezolanos en esas celdas. Y justamente por falta de atención médica, porque están enfermos o por otras causas. Exigimos que se les responda a esos familiares”, expresó Córdova.

Otra voz

Por otro lado, Eudis Millán. Coordinador del Frente Amplio Sucre, también hizo un llamado a organismos internacionales y mencionó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al tiempo que pidió acciones orientadas a promover la liberación de los detenidos y la recuperación de la democracia en Venezuela.

La actividad concluyó con un llamado de los representantes políticos a las autoridades nacionales y regionales para atender las demandas planteadas, tanto en materia de derechos políticos como de servicios públicos.

Cumaná / Lino Castañeda