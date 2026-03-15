Foro Penal critica negación de amnistía a presos políticos durante la última semana

El Foro Penal venezolano, ONG dedicada a la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas, criticó la negación de amnistía que han denunciado algunos de los que la solicitaron y organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

Alfredo Romero, presidente del Foro, fue uno de los voceros en llamar la atención sobre esto al calificar de «complicidad» de jueces y fiscales en esta denegación, pese a que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para tramitar la libertad plena a cientos de presos y presas políticas del país.

«Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores», dijo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sobre los últimos reportes de negación de amnistía.

El caso de Perkins Rocha

También habló del caso del abogado, asesor jurídico de Vente Venezuela y quien fue uno de los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Perkins Rocha, quien dijo que el tribunal no aprobó el beneficio que solicitó.

«Negar la amnistía al Dr. Perkins Rocha es absolutamente injustificable y constituye una grave violación de los derechos humanos», insistió Romero.

A Rocha lo detuvieron el 27 de agosto de 2024, en medio de la represión política del chavismo contra activistas políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general por reclamar el fraude de las presidenciales, en las que el CNE proclamó al depuesto Nicolás Maduro como ganador sin presentar -hasta la fecha- las actas de votación para confirmar ese supuesto triunfo.

Estuvo en desaparición forzada por 48 horas hasta que se confirmó su reclusión en El Helicoide. Como a muchos presos políticos no le permitieron designar un abogado de confianza. Lo imputaron por los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, instigación al odio y asociación para delinquir, cargos que implican largas condenas de cárcel en el ordenamiento jurídico venezolano.

Un mes después de que el chavismo anunció el inicio de excarcelaciones en el país, el 8 de febrero, a Rocha lo enviaron a su casa en arresto domiciliario con un grillete en una de sus piernas.

Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) March 13, 2026

Qué dijo Rocha de su caso

En su cuenta de X, Rocha detalló que el juez primero de juicio en competencia de terrorismo, Jose Antonio García Morán, le negó la amnistía al alegar que no se encuentra dentro de los supuestos previstos en la ley.

«Por cuanto considero que el juez de la causa penal, Jose Antonio García Morán, ha incurrido en un grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance de la mencionada ley, manifiesto públicamente mi rechazo y contrariedad a este fallo, contra el cual, por intermedio de mi apoderado judicial, ejerceré en la primera oportunidad procesal hábil posible, el recurso de apelación de conformidad con el art 12 del instrumento legal que ha sido indebidamente interpretado», explicó el abogado sobre su caso.

A periodista Nakary Mena también le niegan amnistía

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, también cuestionó las negativas de estos tribunales porque violan las garantías fundamentales de las personas que estuvieron presas por razones políticas.

«Esta semana hemos visto varias decisiones judiciales negando la amnistía a personas que, indiscutiblemente, son beneficiarios de la misma. Esos jueces están desconociendo la ley, y además la orden (que es una orden, no una ‘sugerencia’) que les dio la AN el 19/2/2026″, expresó en X.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) habló de la negación de amnistía a la periodista Nakary Mena Ramos, a la que detuvieron junto con su esposo, Gianni González, el 8 de abril de 2025 después de publicar una noticia sobre el aumento de la inseguridad en Caracas. Estuvieron dos días desaparecidos hasta que se comprobó que fueron capturados por funcionarios del Cicpc. Los acusaron de los delitos de instigación al odio y publicación de noticias falsas.

Marco Ruiz, secretario general del Sntp, destacó que aunque ya no hay periodistas encarcelados en Venezuela, al menos 15 de ellos se encuentran con procesos judiciales abiertos. Tras una reunión con la Comisión por la Convivencia Democrática y La Paz, que se celebró este 13 de marzo, presentaron el caso de Mena Ramos y los demás trabajadores de la prensa para que revisen cada una de estas peticiones y los comunicadores obtengan libertad plena.

“Tenemos todavía 15 periodistas y trabajadores de medios con medidas cautelares, entre ellas regímenes de presentación, una persecución judicial que es arbitraria también y no puede sostenerse porque desde el ejercicio abusivo del poder se impone el silencio, la censura y la autocensura”, dijo el periodista y dirigente sindical al salir de ese encuentro.

Caracas / El Pitazo