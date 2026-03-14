Foro Penal confirma la excarcelación de 690 presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 690 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Esta cifra coincide con el proceso que iniciaron las autoridades tras el anuncio de la liberación de un "número importante" de personas, medida que cobró vigor tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.

A través de una publicación en la red social X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, difundió el balance. El registro cuenta con un corte actualizado a las 18:30 hora local (22:30 GMT) de este viernes.

Detalles de las liberaciones

Romero evitó el desglose de los datos, una práctica habitual en las ONG para diferenciar dos tipos de estatus legales:

Medidas cautelares: Los detenidos abandonan el centro de reclusión, pero enfrentan procesos judiciales activos y restricciones como la prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales. Libertad plena: Casos en los que el ciudadano queda exento de cargos y restricciones judiciales.

De igual forma, el reporte no precisa cuántas liberaciones corresponden estrictamente al marco de la amnistía. El conteo incluye a prisioneros políticos que salieron de las cárceles antes y después de que el Parlamento, bajo control oficialista, aprobara la ley que impulsó la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Contrastes en las cifras oficiales

Hasta el pasado miércoles, Foro Penal contabilizó 508 presos políticos en el país. Por su parte, el Gobierno venezolano rechaza la existencia de detenidos por motivos ideológicos y sostiene que los procesados enfrentan cargos por delitos comunes.

En contraste, el Parlamento informó el jueves que un total de 7.727 personas recibieron beneficios por la Ley de Amnistía. Según el Legislativo, de ese grupo, 253 ciudadanos permanecían en centros de detención, mientras que 7.474 contaban con medidas cautelares previas.

La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años (desde 1999, inicio del mandato chavista), aunque limita su aplicación a personas vinculadas con 13 sucesos específicos que ocurrieron en años distintos.

Caracas / Redacción web