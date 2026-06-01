Foro organizado por Vente Venezuela en Bermúdez debatió sobre el ejercicio de la ciudadanía

Vente Venezuela (VV) en Carúpano, estado Sucre, organizó este sábado el foro "Bermúdez progresa en libertad", en el cual abordaron tema como liberalismo y desarrollo, ingreso y dignidad humana, reingeniería educativa, reforma legal y el Plan "Venezuela Tierra de Gracia".

Juan Manuel Rodríguez, organizador del evento y activista de Vente Venezuela en el municipio Bermúdez, señaló que se trata de informar a la ciudadanía sobre temas esenciales a la hora de ejercer los derechos.

Advirtió que no se trata de centrarse exclusivamente en el tema electoral, sino que el ciudadano se interrelacione con los temas esenciales para la transformación del país.

Participación

El evento se realizó en Casablanca y congregó a la militancia de partidos de oposición ysociedad civil para acompañar a los activistas de Vente Venezuela.

La intención, explicó, es llegar a la gente en las comunidades, con un mensaje que les permita ejercer ciudadanía plenamente.

La actividad contó con seis ponentes, que se centraron en el temario y en el plan diseñado por la máxima lider de VV, María Corina Machado, para rescatar a Venezuela de la crisis.

Sucre / Yumelys Díaz