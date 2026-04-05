Filibustero Enmanuel De Jesús disfruta su regreso a Las Mayores

El 2026 ha transcurrido de manera exitosa para el lanzador Enmanuel De Jesús. Primero fue campeón en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes, luego regresó al Spring Training gracias a un contrato con los Tigres de Detroit, que inicialmente era de ligas menores con invitación, pero allí vino lo mejor del serpentinero.

Según Ángel Conde, jefe de prensa de La Nave Turca, en sus primeras dos presentaciones acumuló 6.1 innings en blanco y de alguna manera comenzó a enviar un mensaje. Allí, se fue al Clásico Mundial de Béisbol donde se tituló con Venezuela, y además estuvo hermético en dos salidas en las que acumuló 7.1 entradas de una carrera limpias y 11 abanicados. En medio del torneo, recibió la noticia de que había sido agregado al roster de 40 y se colocaba a un paso más de concretar la oportunidad de su regreso a las mayores. Luego regresó al accionar primaveral, donde terminó con efectividad inmaculada tras 9.0 episodios trabajados con un solo boleto y 10 ponches, y entonces llegó la noticia: fue incluido en el roster inaugural del conjunto bengalí para la campaña de Grandes Ligas (MLB), donde ya consiguió un triunfo.

“Esto significa mucho para mí. Es mi primer Opening Day en Grandes Ligas y gracias a Dios pudimos hacer el trabajo para ganarme el puesto desde el primer día, así que estoy súper contento”, expresó el zurdo quien iba camino al hotel, luego de realizar su última presentación primaveral, cuando recibió la noticia de su propio manager AJ Hinch el pasado lunes 23/03. “Lo primero que hice fue agradecerle a Dios y a todas las personas que me apoyaron para que esto fuera posible. Ahora tengo que seguir haciendo el trabajo para poder establecerme”.

Ahora, el valenciano va a tener la oportunidad de lanzar en el mejor béisbol del mundo por primera vez desde el 2023, cuando debutó en el show al vestir el uniforme de los Marlins de Miami. En aquella ocasión solo realizó dos apariciones en las que acumuló 6.1 capítulos, luego pasó par de años en el béisbol de Corea del Sur donde dejó números excelsos: 22G-20P, 88 boletos, 343 ponches y efectividad de 3.81 en 335.0 innings tras 62 presentaciones.

Valoración del pítcher

“Es difícil de descifrar”, dijo su manager Hinch al medio Detroit Free Press en algún momento de la primavera. “Hay algo en los swings que está ocasionando que demuestra cierto engaño en los rivales. Cuando combinas velocidad con su habilidad para lanzar strikes y múltiples lanzamientos, hay mucho que destacar”.

Aunque el staff técnico no le dio detalles sobre cuál va a ser su rol dentro del cuerpo de pitcheo felino ni cómo será utilizado en este inicio de campaña, el siniestro de 29 años de edad sigue enfocado en mantener el trabajo duro y el gran desempeño presentado hasta ahora.

“Encaro esta nueva oportunidad de la misma manera que lo he hecho en toda mi carrera. Obviamente la meta siempre va a ser establecerme, y poder ayudar al equipo a ganar el campeonato”, agregó De Jesús a través del hilo telefónico.

Experiencia con Venezuela

Al momento de reportarse con el Team Venezuela en West Palm Beach de cara al Clásico Mundial de Béisbol, el futuro de De Jesús era incierto. No estaba claro qué podría pasar con Detroit y si por el contrario iba a tener que retornar al béisbol asiático

Sin embargo, llegó su presentación ante Israel y Japón, convirtiéndose en uno de los lanzadores más destacados del combinado nacional en el evento, y de alguna manera eso colaboró a que llegará esta nueva oportunidad que el conjunto de la ciudad del motor le brinda para esta campaña 2026.

“Yo pienso que mi actuación en el clásico ayudó mucho a esa decisión de Detroit. Era un escenario bastante grande, donde están presentes los mejores jugadores del mundo, y que todo el mundo estaba observando, así que pude sacar provecho”, expresó el siniestro.

Valencia / Redacción Web