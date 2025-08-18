Fetranzoátegui solicita "bono compensatorio" de 400 dólares para trabajadores

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, solicitó al Estado que otorgue a los empleados públicos y privados un "bono compensatorio" equivalente a 400 dólares.

Propuso que el beneficio sea entregado mensualmente y que no sea tomado en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y bonificaciones recreativas.

"Dicho bono sin incidencia salarial permitirá que los trabajadores activos, jubilados y pensionados, y sus familiares, recuperen medianamente el poder de compra, ya que en junio de 2025 el costo de la canasta alimentaria familiar se ubicó en 503,73 dólares mensuales, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas)", comentó.

Lamento

El dirigente gremial lamentó, además, que en la actualidad, el sueldo mínimo establecido en el país (Bs 130) esté por debajo del valor de un dólar oficial (según el Banco Central de Venezuela, este lunes la divisa está en Bs 136,89).

"La pobreza en Venezuela se mantiene en los niveles máximos posibles de 94,5%, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercio de los hogares del país, con un 76,6%. El poder de compra de un trabajador activo, un jubilado y un pensionado es de apenas 1,45% del costo de la Canasta Alimentaria", aseguró.

Respaldo

El presidente de Fetranzoátegui instó a los integrantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y demás organizaciones sindicales regionales y nacionales a apoyar e impulsar su propuesta de bonificación mensual.

"Debemos estar todos juntos siendo realistas y conscientes de la situación por la que estamos atravesando. Los trabajadores activos, jubilados y pensionados no debemos cargar sobre nuestros hombros la crisis económica que atraviesa el país", finalizó Barrero.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez