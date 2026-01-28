Fetranzoátegui realizó su primera reunión ampliada del año para tratar diversos temas laborales 

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión ampliada de los representantes de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) para tratar diversos temas laborales.

Dirigentes de la zona metropolitana, oeste y sur de la entidad se dieron cita en la casa sindical de Barcelona, en primer lugar, para hablar sobre el apoyo a la decisión de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) de no participar en la "Sesión de Instalación del Grupo Consultivo para la Consulta del Salario Mínimo", correspondiente al 2026.

Así como también, para reiterar la solicitud de un salario mínimo de $400 para todos los empleados activos, jubilados y pensionados; y que se respeten los contratos colectivos.

De igual manera, los representantes hablaron de los dirigentes sindicales que están detenidos, haciendo énfasis en el secretario general de la CTV, José Elías Torres; y el presidente de Fetraconstrucción, William Lizardo, para los cuales piden libertad.

Acuerdos

Durante el encuentro, los representantes sindicales y gremiales acordaron llevar a cabo una marcha-protesta el próximo 12 de febrero, Día de la Juventud, teniendo como punto de concentración la casa sindical.

También, a partir de la próxima semana, empezarán a realizar toda la documentación necesaria para convocar el proceso electoral de Fetranzoátegui.

Según el presidente, Tito Barrero, uno de los puntos sería solicitarle a los sindicatos la actualización, sobre todo, de la nómina de los trabajadores.

"Estos serían requisitos imprescindibles para poder participar en las elecciones. Ahorita hay 45 organizaciones afiliadas y hasta hoy, 32 tienen sus datos actualizados. En estas elecciones también van a participar los trabajadores jubilados y pensionados", manifestó Barrero.

Barcelona / Elisa Gómez