Fetranzoátegui denuncia que "personeros del gobierno" intentan confundir diciendo que salario en Venezuela es de $130

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, denunció que en los últimos días se han estado difundiendo, a través de las redes sociales, varios videos de "personeros del gobierno", que "se hacen pasar por trabajadores", quienes intentan confundir a la ciudadanía asegurando que en Venezuela el salario mínimo es de 130 dólares.

"Hoy los trabajadores activos, jubilados y pensionados se preguntan: ¿por qué se burlan? El gobierno sabe que los jubilados y pensionados no reciben 130 dólares. Unos reciben 90 y otros 40 con el agravante de que el gobierno no cancela ni las vacaciones, ni los bonos recreativos, ni las utilidades a 130 dólares. La verdad es que hoy los trabajadores y los pensionados ganan un dólar mensual, ya que el salario mínimo es de 130 bolívares. Estos personeros hablan por las redes y dicen que los trabajadores ganan 130 dólares, cuando no es así", enfatizó.

A juicio del dirigente, esto deja en evidencia que el Estado se encuentra impulsando a ciudadanos a enviar este tipo de mensajes con el fin de contrarrestar la posición actual de los gremios y sindicatos con respecto a la lucha por sueldos dignos en el país.

"Hemos estado diciendo que necesitamos que el salario mínimo sea de al menos 200 dólares. Nosotros no estamos pidiendo un ingreso salarial, estamos pidiendo salarios de verdad, que sean tomados en cuenta para todos los efectos: ingreso salarial, bono vacacional, bonificación de fin de año y los demás cálculos de beneficios sociales que contempla la Ley Orgánica de los Trabajadores", explicó.

Para finalizar, Barrero lamentó que en el territorio nacional el sueldo base no sea equivalente ni siquiera $2, cuando el Banco Mundial mide la pobreza extrema partiendo de un salario de menos de 2,15 dólares diarios.

"Y nosotros ganamos un dólar mensual", expresó con resignación el presidente de Fetranzoátegui.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez