Fetranzoátegui: aumento de pasaje es un golpe más al bolsillo del trabajador

Tras el nuevo aumento de pasaje anunciado, a través de la Gaceta Oficial N° 43.218, el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, afirmó que este ajuste de la tarifa es "un golpe más al bolsillo" de la masa laboral en el país.

A su juicio, esta medida deja en evidencia que al gobierno nacional no le importa si los trabajadores comen o no, y si realmente tienen capacidad de cubrir este gasto.

"Ahora un trabajador debe gastar 400 bolívares en una semana para pagar pasaje ida y vuelta, es decir, en cuatro semanas serían 1.600 bolívares, lo cual son 10$ aproximadamente, teniendo un salario de apenas Bs 130, ¡Qué barbaridad!", expresó.

Consecuencia

Según Barrero, este nuevo aumento del pasaje va a agudizar el ausentismo laboral en las empresas, pues la mayoría de los jornaleros no cuenta con ingresos suficientes para pagar por traslados en transporte público todos los días.

"El ausentismo laboral es la nueva realidad, por eso muchas empresas ahora tratan de contratar personas que vivan cerca", acotó el dirigente gremial.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez