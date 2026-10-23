Fetrabermúdez renovó autoridades con la intención de iniciar acciones legales a favor de los trabajadores

La Federación de Trabajadores de Bermúdez (Fetrabermúdez) legítimo su directiva este viernes, a través de un proceso electoral, avalado por una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pedro García, presidente de Fetraconstrucción y cabeza de la única plancha en competencia, informó que elecciones tomaron como base la autonomía sindical y se autorizaron a través del Ministerio del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al dirigente lo acompañan en los puestos principales, Carlos Hernández en la secretaría general y Antonia Fierro como la secretaria tesorera.

Precisó que la intención de legitimar autoridades del ente afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) tiene el objetivo de contar con la validez legal y estatutaria necesaria para reclamar los derechos de los trabajadores ante los patronos, sin que estos tengan excusas para no negociar.

Señaló que en el caso de Fetrabermúdez, el padrón electoral convocado supera los 5.000 trabajadores, pertenecientes actualmente a 10 sindicatos afiliados, una cifra menor a la de años anteriores debido a la disolución de organizaciones y el fallecimiento de directivos.

El dirigente recalcó que la lucha se centrará en exigir una mejor calidad de vida a través de salarios dignos y el respeto a las contrataciones colectivas vigentes, sin necesidad de discutir nuevos contratos.

Acciones

Entre los puntos que considera indispensables están una eventual dolarización del salario para hacer frente a la inflación y el cumplimiento estricto del artículo 91 de la Constitución, tomando como referencia el costo de la canasta básica y no solo la alimentaria.

Denunció que el salario mínimo actual de 130 bolívares es insuficiente y no satisface beneficios como el de las utilidades, que comenzaron a cancelarse con montos que no cubren las necesidades básicas.

Criticó que el gobierno, en los últimos 27 años, se haya dedicado a desmejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de las disposiciones de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y planteó la necesidad de un proceso electoral para legitimar y renovar al gobierno nacional, con el fin de tener un nuevo patrono que atienda las necesidades de la población.

El dirigente acusó a la mesa de diálogo tripartito, que reúne al gobierno, empresarios y representación de la CTV, se haya dedicado a dilatar las soluciones reales para los trabajadores y volver “letra muerta” la Constitución.

Deploró que en las negociaciones se plantee sustituir las utilidades por bonificaciones debido al bajo valor del salario actual y adelantó que tras la legitimación de la federación, se iniciarán acciones legales y de reclamo a través de pliegos de peticiones conciliatorios y conflictivos para defender los derechos laborales.

Sucre/ Yumelys Díaz