Fenasopadres: eliminar las tareas empeoraría la deficiencia existente en el proceso de aprendizaje 

Mientras el Ministerio de Educación aún evalúa la posibilidad de eliminar las tareas que se le asignan a los alumnos para que las realicen en sus casas, la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres) en Anzoátegui considera que esta medida perjudicaría aún más el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Gladys Kumbo, vocera de la organización en el estado, destacó que las tareas son un complemento del acto educativo que se desarrolla en el aula, que permite, entre otras cosas, reforzar los conocimientos recibidos, implantar hábitos de investigación, hacer uso de herramientas y tecnologías de aprendizaje e inculcar el manejo efectivo del tiempo, por lo cual cree se debe analizar la situación con detenimiento.

"En Fenasopadres consideramos las tareas para la casa un punto de suma importancia dentro del complejo tema del proceso educativo, que requiere ser tratado con conocimiento, objetividad y desde diversos ángulos. Por supuesto, que no se debe sobrecargar ni saturar al estudiante con tareas, ni colocar unas que requieran habilidades y destrezas por encima de su nivel. Está comprobado que el rango de aprendizaje de nuestros estudiantes es deficiente, ¿cómo será si eliminan las tareas? Esto empeoraría la deficiencia", argumentó.

Kumbo señaló, además, que en la decisión sobre la importancia de las tareas para la casa es necesario que no sólo se involucre a los docentes, sino también a las autoridades educativas, conocedores del hecho educativo y del desarrollo cognitivo de alumnos, y a los padres y representantes, ya que estos últimos tienen la responsabilidad de "hacer que la tarea sea una ocasión de compartir, enseñar y ayudar a nuestros hijos en su formación académica, preparándolos para su progreso como ciudadano profesional".

Sin invitación

Según afirmó la vocera, hasta ahora el Ministerio no ha incluido a Fenasopadres en la discusión sobre este tema de carácter nacional.

Kumbo informó que en los próximos días realizarán consultas puntuales a padres y representantes para conocer su opinión sobre la posible eliminación de las tareas para el hogar.

"Hemos consultado en algunos colegios privados y tampoco han tenido noticias del Ministerio de Educación por lo pronto", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez