Fedeindustria Sucre aclara que suministro de agua es normal en Carúpano y en el eje de Paria

Ante una matriz de opinión surgida en las últimas horas, sobre una posible afectación del sistema hídrico de Carúpano, en el estado Sucre, la Oficina Operativa de Fedeindustria en el municipio Bermúdez, emitió un comunicado en el cual aclara que las operaciones en el área turística cuentan con un sistema de suministro totalmente independiente del Turimiquire.

Tras lamentar la grave situación del suministro de agua que afecta a Cumaná y a los municipios aledaños vinculados al embalse Turimiquire, ratificaron a los turistas y temporadistas que la zona de Carúpano y el eje de Paria operan con total normalidad.

Señalan que el sector empresarial y turístico de la región espera a los visitantes con los brazos abiertos para disfrutar de una temporada de Semana Santa de forma satisfactoria.

Sucre / Corresponsalía