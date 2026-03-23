Fedecámaras y Fetraesparta se reúnen para discutir aumento salarial real

Fedecámaras Nueva Esparta y la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta) se reunieron para discutir posibles cambios en la política salarial nacional, en medio de crecientes demandas por un salario más alto y la reducción de la dependencia de bonificaciones.

Representantes empresariales, encabezados por el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, junto a Alberto Annechino, Omar Mourad y Luis Fermín, recibieron a directivos de Fetraesparta y sindicatos afiliados. Briceño reconoció la necesidad de sincerar los ingresos de los trabajadores, pero advirtió que un aumento abrupto sin considerar el PIB real podría agravar la inflación.

Propuso un plazo gradual para escalar salarios, manteniendo temporalmente las bonificaciones, y condicionó mejoras sustanciales a reformas macroeconómicas: eliminación del IGTF, reducción de tributos y mayor estabilidad legal para fomentar inversión y empleo.

Por el lado sindical, el presidente de Fetraesparta, Luis Castro, agradeció el diálogo, pero expresó preocupación por la lentitud en reconocer derechos laborales, la existencia de sindicatos irregulares y la persistencia de bonos que sustituyen el salario fijo desde hace años.

Insistió en que los recientes anuncios de ingresos especiales al país justifican un salario justo y exigió cumplir el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, que regula la relación entre pagos permanentes y salario base.

Castro rechazó seguir aceptando la "bonificación del salario" como modelo principal.Ambas partes calificaron el encuentro como un primer paso importante y acordaron que Fetraesparta entregará un petitorio formal para su análisis por asesores de Fedecámaras.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero