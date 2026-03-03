Fedecámaras respalda transición para la reunificación y el rescate económico de Venezuela

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Anzoátegui, José Da Costa, respalda la transición para la reunificación y el rescate económico de Venezuela.

Mediante una nota de prensa difundida este lunes 2 de marzo, el representante gremial reafirmó el compromiso inquebrantable de la institución con todas las salidas democráticas y pacíficas contempladas en la Constitución.

Manifestó que el país se encuentra en un punto de inflexión, donde el cumplimiento del marco legal es la única vía garantizada para alcanzar la estabilidad necesaria que requiere el sector productivo.

Desde la perspectiva de Fedecámaras, el representante indicó que el cese de la conflictividad política es el paso previo indispensable para la reactivación del aparato económico, lo que se traducirá de manera inmediata en la generación de empleos de calidad y una mejora sustancial en los niveles salariales de la población.

Destacó que Venezuela posee las condiciones estructurales para una recuperación acelerada, gracias a la ingente cantidad de recursos naturales y energéticos que aún posee el territorio.

Según Da Costa, este potencial no sólo permite soñar con un crecimiento a corto plazo, sino que fundamenta una estrategia de desarrollo robusta para el mediano y largo plazo, posicionando nuevamente a la nación como un referente energético global.

Declaración

Señaló que en este contexto de reconstrucción, Fedecámaras se declara en sesión permanente para aportar soluciones técnicas. Dijo que la institución no sólo observa el proceso, sino que está dispuesta a sumarse activamente mediante la presentación de proyectos estratégicos e ideas innovadoras que faciliten la transición hacia una economía de mercado abierta, eficiente y socialmente responsable, capaz de atraer inversiones internacionales masivas.

Se conoció que el mensaje de Da Costa refleja una posición compartida por el empresariado a nivel nacional: la urgencia de avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo.

El líder empresarial concluyó que el éxito de Venezuela depende de la capacidad de articular esfuerzos entre el sector privado y las instituciones democráticas, con el objetivo superior de devolver la prosperidad a cada hogar venezolano bajo un clima de paz y libertad.

Barcelona / Elisa Gómez