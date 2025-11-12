Fcssfanz solicita a la Sundde que inspeccione las ventas de materiales de construcción cercanas al cementerio de Barcelona

El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz), José Magallanes, entregó un documento en la oficina estadal de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), con el objetivo de que se coordine una inspección a los comercios que expenden materiales de construcción, cerca del cementerio municipal de Barcelona, para garantizar precios justos.

Alegó que estos son los sitios que están más al alcance de las personas para adquirir todo lo necesario para realizar los trabajos, a la hora de sepultar a un difunto: cemento, cabillas, arena, bloques, etc.

En el escrito expresa, por ejemplo, que tienen conocimientos de que se está vendiendo el cemento en $20 y hasta más, siendo un exabrupto que va en contra del usuario que, al fallecerle un ser querido, van a realizar la compra de los materiales.

Magallanes indicó que la solicitud está apegada, a la denuncia que realizó en días pasados el presidente Nicolás Maduro, para que se atacara este tipo de situaciones de sobreprecio, especialmente con el cemento, el cual es de producción nacional.

Explicó que para realizar las sobremesas se necesitan aproximadamente cinco cabillas de tripa de pollo, que la semana pasada costaban mil bolívares cada una, 50 bloques de 10 a Bs 140 cada uno, medio metro de arena a Bs 3 mil, 12 tabelones a $3.5 cada uno y tres sacos de cemento a $20 cada uno.

"Todos los días hay un precio nuevo, esto está afectando a los familiares, a la hora de una sepultura", enfatizó Magallanes.

Barcelona / Elisa Gómez