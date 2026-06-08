Familiares denuncian fallecimiento de al menos ocho recién nacidos en el Huapa

Familiares de varios recién nacidos denunciaron este viernes, 5 de junio, el fallecimiento de al menos ocho neonatos en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), ubicado en Cumaná, estado Sucre.

Reinys Mata, tía de una de las bebés fallecidas, relató que la recién nacida presentó complicaciones respiratorias tras su nacimiento por cesárea y posteriormente fue diagnosticada con una infección bacteriana en la sangre.

Según explicó, pese a recibir atención médica y soporte de oxígeno en el nosocomio situado en el municipio Sucre, la niña falleció días después.

Piden investigar lo ocurrido

Mata aseguró que otros recién nacidos habrían muerto en circunstancias similares durante los últimos días, situación que ha generado preocupación entre los familiares de los pacientes que permanecen hospitalizados en el área de Neonatología.

Los denunciantes señalaron que no responsabilizan directamente al personal médico, pero solicitaron una investigación que permita determinar las causas de los fallecimientos y verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios dentro del servicio.

Asimismo, expresaron inquietud por presuntas irregularidades en las medidas de bioseguridad y por las condiciones de algunas áreas cercanas a la unidad neonatal.

Exigen respuestas oficiales

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades sanitarias para que ofrezcan información sobre la situación y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los recién nacidos que continúan recibiendo atención en el centro asistencial.

Igualmente, solicitaron la realización de evaluaciones sanitarias y correctivos inmediatos en caso de detectarse alguna anomalía.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias formuladas por los familiares.

Cumaná / Lino Castañeda