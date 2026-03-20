Familiares de presos políticos protestan en Caracas contra la "tortura psicológica" en las cárceles

Este jueves, las inmediaciones del Ministerio de Servicio Penitenciario en Caracas se convirtieron en el escenario de una protesta simbólica cargada de indignación. Familiares, amigos y defensores de derechos humanos se congregaron para exponer las condiciones inhumanas que imperan en los centros de reclusión de Venezuela, denunciando una crisis que va más allá de la privación de libertad y que alcanza niveles de crueldad contra el entorno familiar de los detenidos.

La denuncia de Margaret Baduel y la falta de voluntad estatal

Margaret Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel y miembro activo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, tomó la palabra para explicar los motivos de esta movilización. Según Baduel, la concentración frente al ente ministerial es una respuesta directa a la nula voluntad política para mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones.

La activista enfatizó que la falta de respuestas institucionales solo confirma que el sistema actual no busca la justicia, sino el quebrantamiento de la dignidad de quienes se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro: Visitas bajo capucha

Uno de los testimonios más desgarradores de la jornada fue la descripción de los protocolos de seguridad implementados en centros como el Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro. Los familiares denunciaron que, al momento de ingresar para ver a sus seres queridos, son obligados a colocarse capuchas, una práctica que consideran una táctica de intimidación extrema.

Estas medidas no solo desorientan a los ciudadanos, sino que representan una forma de tortura psicológica que prolonga el dolor de las familias y genera un ambiente de terror antes de cualquier contacto con el detenido.Noticias políticas

Un sistema que vulnera los derechos fundamentales

La protesta subrayó que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política de trato degradante que afecta la salud mental de los defensores y allegados. Los manifestantes insistieron en que el Estado venezolano está ignorando los estándares internacionales de derechos humanos al permitir que centros de detención operen bajo estas lógicas de opacidad y maltrato. Al cierre de la jornada, el mensaje fue claro: la exigencia de libertad para los presos políticos debe ir acompañada de un trato humano y digno tanto para el detenido como para su familia.

Caracas / La Nación