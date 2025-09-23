Familiares de motorizado acusaron en Fiscalía Sexta a policías nacionales de provocar su muerte

Familiares y allegados de Edgar Rodríguez Viña, fallecido el domingo por las heridas de un grave accidente de tránsito con una moto, en la calle principal de El Muco, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, formalizaron en la Fiscalía Sexta la denuncia por mala actuación por parte de dos policías nacionales, que habrían interceptado al joven de 21 años y provocado el siniestro que le costó la vida.

La hermana del difunto, Dennismar González Viña, relató que éste se dirigía a compartir con unos amigos, en el sector San Roque, cuando lo pararon los agentes. Iba acompañado por un amigo en otra moto, quien huyó del sitio, por temor de lo que le pudiera ocurrir.

La joven, visiblemente afectada, contó que a su hermano lo golpearon, le dieron patadas y cuando se cansaron de intimidarlo y de agredirlo, lo hicieron montarse en la moto, y lo siguieron para darle una patada a la parrilla, y fue allí donde perdió el control y se estrelló.

Agregó que no conformes con lo que le habían hecho previamente, se acercaron al motorizado ya caído y le dieron una patada en la cabeza.

Investigación

Anicruz Rodríguez, tía del muchacho, dijo que acudieron a la Fiscalía Sexta para que se inicie una investigación y haya justicia, porque ella acompañó a su sobrino en su agonía, de la cual nunca despertó, y hasta la bota de un policía tenía marcada en la cara.

Señaló que el joven tuvo una lesión craneal severa, con pérdida de masa encefálica, de la cual no pudo recuperarse, para fallecer en la madrugada del domingo

Dijo que ya tienen el informe forense, y declinó hacer más comentarios para no influir en la investigación, con la cual espera se castigue a los agresores de Edgar.

Sucre / Corresponsalía Carúpano