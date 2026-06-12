Familia Tovar exige al Estado venezolano cumplir con acuerdos tras 15 años de la intervención de Conferry

La familia Tovar, fundadora y antigua propietaria de la naviera Consolidada de Ferrys (Conferry), emitió este viernes 12 de junio de 2026 un comunicado público en el que exige al Estado venezolano el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la compensación por los activos ocupados tras la intervención de la empresa hace casi 15 años. En el texto, los accionistas aclaran que no mantienen relación alguna con la reciente reactivación de operaciones marítimas anunciada bajo el nombre de la compañía, desvinculándose de manera explícita de su actual administración, gestión o actividades comerciales.

Aunque los antiguos propietarios expresaron que celebran toda iniciativa que fortalezca la conectividad de Nueva Esparta, recordaron que la empresa original sufrió una ocupación forzosa por parte del Estado en septiembre de 2011.

Denunciaron que, tras el paso de estos años, no han recibido compensación alguna por sus activos, los cuales, en su gran mayoría, se deterioraron, dejaron de operar o desaparecieron. Asimismo, enfatizaron que el Estado mantiene incumplidos los compromisos asumidos en el acta de advenimiento suscrita en el año 2013, obligaciones que ya acumulan cerca de 13 años de retraso.

En su misiva, la familia Tovar destacó que el regreso de los colores, símbolos y del nombre concebido por su fundador, Rafael "Fucho" Tovar, debe ir acompañado de una solución institucional justa. Señalaron que Venezuela puede avanzar hacia una nueva etapa si reconoce su historia empresarial, respeta la propiedad privada, honra los acuerdos suscritos y ofrece seguridad jurídica real a quienes han invertido, trabajado y creído en el país.

Finalmente, los miembros de la familia reiteraron su disposición al diálogo institucional y a la legalidad para alcanzar una resolución definitiva, defendiendo un legado que marcó la historia del cabotaje venezolano y la conexión de la isla de Margarita con el resto del país. Por su parte, la Cámara de Comercio de Nueva Esparta difundió el comunicado añadiendo que el ejercicio pleno de la libre empresa y el respeto a la propiedad privada son principios fundamentales que defiende y promueve el gremio, por lo que expresaron su solidaridad con la familia afectada.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero