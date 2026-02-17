martes
Fallece el reverendo Jesse Jackson, dos veces candidato presidencial en EE.UU.

febrero 17, 2026
Jesse Jackson (derecha) fue un reconocido activista político y religioso estadounidense / Foto: EFE

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial, falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", escribió la familia de Jackson en un comunicado publicado en el perfil del reverendo en Instagram.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", agrega la nota.

Washington / EFE

