Fallece a los 100 años el primer representante olímpico venezolano

agosto 17, 2025
León fue homenajeado en febrero por su aporte al deporte nacional / Foto: Comité Olímpico Venezolano

Julio César León, el primer representante olímpico de Venezuela, falleció a los 100 años de edad. Así lo informó la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela.

León hizo historia al competir como único ciclista venezolano en los Juegos de Londres 1948, marcando un antes y un después para el deporte nacional.

Nacido en Trujillo en 1925, siguió vinculado al deporte como promotor y formador de jóvenes ciclistas durante décadas. En 2020 recibió la Orden al Mérito Deportivo por parte del gobierno venezolano, en reconocimiento a su larga trayectoria y su aporte al país.

Durante un homenaje en febrero, expresó su agradecimiento por haber sido un ejemplo para futuras generaciones. Su vida dejó un legado de disciplina, inspiración y amor por el deporte.

Puerto La Cruz / Redacción Web

