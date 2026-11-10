Falla en planta de ósmosis paraliza Unidad de Diálisis de El Tigre

En estado de emergencia fueron declarados pacientes renales de la zona sur del estado Anzoátegui, la mañana de este martes, 10 de noviembre, por la paralización de la Unidad de Diálisis Care, situada en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, debido a una falla en la planta de ósmosis, encargada de purificar el agua que se utiliza en las terapias de hemodiálisis.

Vidal Malaver, vocero y esposo de una paciente, denunció que este inconveniente amenaza con suspender los tres turnos de la jornada, cada una de 11 pacientes.

"Estos pacientes recibieron terapia por última vez el sábado y ya les tocaría el jueves. Eso es grave. Hay pacientes críticos, muy críticos, que si no se dializan hoy lamentablemente pueden llegar a fallecer", alertó Vidal.

A la espera de atención

Malaver insistió en que urge una pronta atención de las autoridades en el caso de la unidad, la cual opera bajo convenio con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y concentra la mayor demanda de pacientes renales en toda la zona sur del estado Anzoátegui.

Según se informó a los usuarios de la diálisis, los encargados del centro asistencial se encontraban a la espera del técnico, procedente de Maturín, estado Monagas, para revisar la máquina averiada; sin embargo, su salida a tempranas horas de la mañana no era segura por falta de gasolina, por lo que esperaban su llegada para después del mediodía.

Calvario sin fin

En este recinto extrahospitalario se atiende una población de 65 personas, quienes viven lo más parecido a un calvario por las condiciones estructurales y la falta de personal, que complican sus tratamientos.

Actualmente, solo cuentan con un médico de planta y un especialista, de forma intermitente, pues las guardias no son continuas y en varias oportunidades las sesiones se realizan sin la presencia del personal capacitado.

Además, el servicio de limpieza sigue como deuda pendiente. Este vacío regularmente lleva a pacientes y familiares a sacar de sus bolsillos para pagarle al personal de aseo, a fin de evitar una contaminación por las bacterias acumuladas en el recinto.

El Tigre / Damary Díaz