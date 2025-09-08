lunes
, 08 de septiembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Extraoficial: DGCIM detiene al director de Polianzoátegui por presuntos actos de corrupción

septiembre 8, 2025
Las autoridades oficiales aún no han ofrecido declaraciones oficiales / Foto: Archivo

De manera extraoficial se conoció que la madrugada del 7 de septiembre, funcionarios de la Dirección General  de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron en un “operativo sorpresa” al Director de la Policía del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui), C/J Power Cano Nieto.

Aunque las autoridades oficiales no han dado declaraciones al respecto, se supo que el también Jefe de Seguridad de la Gobernación  fue trasladado a Caracas tras el arresto por presuntos actos de corrupción.

Puerto La Cruz / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram