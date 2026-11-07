Extraen un tumor de 27 kilos a una paciente en el Hospital Razetti de Barcelona

Un equipo médico del Hospital Dr. Luis Razetti, de Barcelona, estado Anzoátegui, extrajo con éxito un tumor de 27 kilogramos a Erika Vilera, de 44 años y oriunda de San Mateo, municipio Libertad, informó el Instituto de Salud del estado Anzoátegui en Instagram.

El procedimiento estuvo encabezado por la directora del hospital, la cirujana Yajaira Venales, y estuvo acompañada por Yinny Cayamo y Jesús Carballo, residentes de cirugía general y de anestesia, y el personal de enfermería.

Según Venales, es el segundo caso de alta complejidad de este tipo operado con éxito en el centro este año. El caso supera al de 25 kilos extraído en marzo. “Así es como los médicos cambiamos la vida de un paciente”, dijo la directora al celebrar el logro.

La paciente se recupera favorablemente, en excelentes condiciones, y se prevé que reciba pronto el alta médica.

Vilera tenía un diagnóstico de tumor gigante de ovario derecho de larga data. Durante la intervención también se le realizó una histerectomía.

Barcelona / Redacción Web