Delcy Rodríguez anuncia una escuela de formación para motorizados y un registro único del sector

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 6 de noviembre la creación de la Escuela de Formación Integral para Motorizados, que funcionará en la Escuela Nacional de Transporte y cumplirá estándares internacionales de prevención de accidentes de tránsito. Lo hizo durante un encuentro con representantes del sector motorizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez dijo estar preocupada por el aumento de los accidentes fatales, que afectan sobre todo a jóvenes y trabajadores que usan la moto como medio de transporte o herramienta de trabajo. La escuela buscará prevenir siniestros y promover una conducción responsable.

La mandataria anunció además un registro único de motorizados, para formalizar a los trabajadores del sector y diseñar políticas públicas acordes con sus necesidades. Señaló que la alta informalidad limita su acceso a la seguridad social.

También planteó un fondo de salud para trabajadores de delivery, tras recibir propuestas de empresas del sector, y recordó que las empresas de delivery y mototaxis deben exigir el seguro de responsabilidad civil. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, planteó adaptar la trama urbana, actualizar el marco legislativo y unificar criterios entre municipios ante el crecimiento del parque de motos.

Caracas / Redacción Web