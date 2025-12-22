Extendieron horario de atención en mercado porteño por temporada decembrina (+Fotos)

El Mercado Municipal de Puerto La Cruz anunció un nuevo horario de atención al público por la temporada decembrina.

Según indicó el presidente de la Asociación de Trabajadores del mercado porteño (Asotram), Mario Figueroa, el principal sitio de expendio de alimentos de la zona norte del estado Anzoátegui estará abierto desde las 5:00 am hasta las 5:00 de la tarde.

"Sólo estará cerrado el 25 de diciembre y el primero de enero", añadió.

Ingreso de personas

Figueroa aseguró que en la actualidad se está registrando el ingreso de unas 25 mil personas diariamente, cuando el promedio habitual es de 8 mil.

Ante esta situación, el presidente de Asotram señaló que no sólo cuentan con vigilancia interna, sino también con el apoyo de funcionarios de la Policía Municipal de Sotillo y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Es importante mencionar que desde hace algunos años la venta de ropa y calzado en el lugar también ha incidido en el incremento de compradores en el lugar.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez