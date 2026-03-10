ExpoAsoquim 2026 mostrará potencial de la industria química para impulsar el país hacia el futuro

El potencial de la industria química y petroquímica nacional como gran oportunidad para industrializar aguas abajo los hidrocarburos venezolanos, a través de una amplia gama de productos y servicios, se convertirá en el foco de atención de la ExpoAsoquim2026 que se realizará los próximos 22 y 23 de abril en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, informó que la exposición se realizará en el marco de su Asamblea Anual; y concentrará a una muestra muy representativa de las más de 150 empresas agrupadas en el gremio.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el evento se analizarán las posibilidades de crecimiento del sector químico, ahora con mayores oportunidades por el impulso que está registrando la industria de los hidrocarburos en el país. También se expondrán cuáles son las subespecialidades que podrían capitalizar en una primera etapa las inversiones requeridas.

Asimismo, Gabaldón resaltó que se revisará el marco económico en el que se ejecutarán estos cambios y se formularán propuestas de políticas públicas para la activación del sector químico y petroquímico de Venezuela, no solo para recuperar la capacidad del sector sino también para construir una industria competitiva que permita alcanzar el abastecimiento local y desarrollar una oferta exportadora robusta.

Destacó que durante las dos jornadas participarán gremios aliados, dado el impacto que tiene el sector químico sobre la mayoría de las cadenas industriales de distintas ramas, así como especialistas en procesos clave que ofrecerán conferencias que permitirán extraer planteamientos constructivos para la manufactura venezolana.

Finalmente, el máximo líder del sector químico venezolano señaló que ExpoAsoquim 2026, bajo el lema: “Química en movimiento: Impulsando al país hacia el futuro”, se convertirá en el gran escenario que permitirá al público participante y diversos sectores de la sociedad interactuar con las más de 150 empresas de las áreas de pinturas, pegamentos, aceites y lubricantes, higiene personal e industrial, resinas plásticas, productos básicos, intermedios y especialidades.

Caracas / Redacción web