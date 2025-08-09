Explosión de una casa dejó varios heridos en Barcelona

La mañana de este sábado 9 de agosto se reportó la explosión de una casa en la calle Los Sueños del sector El Inavi, en Tronconal V de Barcelona, presuntamente por una fuga de gas.

Extraoficialmente se habla de al menos cuatro personas heridas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la cifra exacta.

Al lugar de los hechos se presentó el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui para atender la situación, así como personal de Protección Civil para brindar atención a los afectados.

A través de su cuenta de Instagram, la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar informó que el incendio fue controlado y se está realizando la evaluación de daños en la estructura y casas adyacentes.

Barcelona / Redacción web