Exlegislador advierte que Sucre cierra el año sin información sobre el presupuesto para 2026

El exlegislador de Sucre y secretario general de Soluciones para Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, deploró la pérdida del ejercicio ciudadano del debate de los presupuestos públicos, que se hacía desde las instituciones.

“Se perdió totalmente, aunque en la ley sigue existiendo como concepto que el presupuesto debe ser debatido con las comunidades y consultado, la gente debe ser informada de la propuesta del gobernante”, dijo.

Vásquez señaló que las discusiones de los presupuestos y en particular este año, son cajas oscuras y cerradas, por lo que la sociedad no conoce cuál es la disposición por la vía del Situado Constitucional, tampoco se manejan las previsiones de gobernaciones y alcaldías.

“Cuál va a ser la recaudación, no se informa cuáles son las fuentes de esa recaudación, no se da información de las nóminas que manejan las instituciones y mucho menos se informa sobre obras públicas y programas sociales que se tengan previstas para poner en ejecución el año entrante”.

Dijo que no hay voces que informen, no hay concejales que pregunten, no hay legisladores que hagan lo propio, y quienes están en gobernaciones y alcaldías tampoco dan información.

Llamó a reflexionar sobre el tema porque un presupuesto correctamente elaborado, es el instrumento que va a regir la vida económica y financiera de la entidad y los municipios en el próximo año “y debe ser bien hecho”.

Consideró que debe haber una planificación y exhortó a la dirigencia social y política del estado Sucre, sin importar su partido político, que se ocupe el rol para rescatar la credibilidad. “No puede ser que la política se escuche solo para lo electoral o descalificaciones, también debe ser sobre la planificación y el presupuesto”.

Ausencia

Precisó que no ha visto nada sobre el presupuesto de la Gobernación de Sucre y se preguntó si en muchas alcaldías hay secretismo, discrecionalidad excesiva o desidia en torno al tema, porque tampoco hay información, pese a que ha investigado el tema.

“La planificación es un tema técnico-científico y no es posible que un gobierno se maneje a troche y moche, sin prioridades, ni jerarquías, ni definiciones de lo que se va a hacer con anterioridad”.

Vásquez volvió a preguntar dónde están los presupuestos de Sucre y cuáles serán las prioridades para 2026. “Hay que saber si se va a discutir el Consejo Legislativo las concesiones que se han otorgado en los últimos tiempos, las de las salinas de Araya, las de las carreteras, una serie de empresas mixtas que deberían funcionar en el estado y que se debía informar sobre sus estados financieros, para que la sociedad sepa que se hace con sus recursos”.

Señaló que hay temas que son fundamentales como la promoción del desarrollo, la atención de servicios públicos, obras importantes y el fondo de créditos que existe en el ejecutivo regional y al cual puede acceder la gente.

Cree que seguirá apostando a que las cosas se hagan bien hechas, con las críticas y autocríticas respectivas y que no se tome el señalamiento como una persecución y una descalificación contra nadie, “sino que necesariamente las sociedades deben cumplir los mecanismos de ley para su funcionamiento”.

Sucre / Corresponsalía