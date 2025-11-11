Exigen justicia para niña que sufrió quemaduras por restos de una fogata en Puerto Morro

Familiares exigen a las autoridades competentes que se haga justicia por las quemaduras de primero y segundo grado en manos, piernas y otras partes del cuerpo que sufrió una niña, de tres años de edad, al caer en un hueco que tenía restos de una fogata que, supuestamente, había encendido la noche anterior un grupo de personas, en la playa que está detrás de la urbanización Puerto Morro, en el municipio Diego Bautista Urbaneja.

Según manifestaron sus padres, el hecho se registró el pasado 28 de septiembre, pasada la 1:00 pm, cuando la familia se acercó al lugar a tener un rato de diversión.

"Personas inescrupulosas hicieron una fogata el día antes, donde los vigilantes les participan que está prohibida la realización de dichas fogatas. Hicieron caso omiso a la advertencia y permanecieron en la playa hasta las 6:00 am del domingo, cubriendo con arena simple el hueco, sin tomar en cuenta de que alguna persona podría sufrir un accidente, lo cual fue así. Este hecho no puede quedar impune, requerimos el apoyo de los organismos competentes para que las personas involucradas paguen por el daño ocasionado", relataron.

Sin avances en el caso

De acuerdo a los padres, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tienen identificados a los ciudadanos, pero aseguran que no han visto avances sobre este caso.

"Luego de que los citaron, mandaron los papeles al Ministerio Público y allá me dicen que todavía hacen falta unas diligencias por parte del Cicpc. Entonces, ya tenemos mes y medio y no he visto resultados", resaltó la madre de la pequeña.

Lechería / Redacción Web