Exigen inversión tecnológica urgente para solventar crisis hídrica en Nueva Esparta

El legislador del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), Johan Yánez, solicitó al gobierno nacional la asignación de recursos destinados a infraestructura hídrica.

La petición, dijo el legislador, surge ante la precariedad del suministro en la entidad, la cual se ve agravada por las recientes fallas registradas en el sistema Turimiquire, que funciona como una de las principales fuentes de abastecimiento para las islas de Margarita y Coche.

Yánez enfatizó la necesidad de recuperar y fortalecer el túnel de trasvase Guamacán. Esta obra de 13 kilómetros es vital para la región porque por ella transita 45% del agua potable que ingresa a la región insular.

El legislador acotó que es indispensable aplicar tecnología moderna para reparar la estructura en su totalidad y evitar daños mayores que sigan mermando la calidad de vida de los neoespartanos.

La propuesta de Yánez incluye la contratación de empresas nacionales o extranjeras que cuenten con la maquinaria especializada para estas labores. El objetivo es restaurar el flujo regular del vital líquido y ejecutar obras de prevención que impidan la repetición de colapsos en el sistema.

Según el legislador, la modernización representa la única vía para garantizar una solución duradera a largo plazo.

El representante del Clebne hizo un llamado a la unidad regional y convocó a la gobernación, al Colegio de Ingenieros, a los diputados de la Asamblea Nacional y a las fuerzas vivas de la isla. La intención es conformar un frente común para gestionar los fondos necesarios ante el Ejecutivo nacional y priorizar la atención técnica de alta gama para la emergencia actual.

Johan Yánez aseveró que es necesario darle soluciones concretas a la gente e insistió en que la crisis del agua requiere voluntad política y ejecución técnica inmediata.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero