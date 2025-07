Exalcalde de Anaco respalda la candidatura de Villarroel y llama a votar el 27-J

El exalcalde de Anaco, Luis Guevara Marrón, anunció su respaldo a la candidata a la alcaldía del municipio, Jean Mariel Villarroel, quien cuenta con el apoyo de 15 partidos de oposición para el proceso electoral del próximo 27 de julio.

"Le doy mi respaldo a la candidatura de Jean Mariel Villaroel a la alcaldía de Anaco, y a todo el valioso equipo de hombres y mujeres que la acompañan en su fórmula al concejo municipal, encabezada por el compañero de lucha Carlos López", expresó .

Guevara Marrón instó a los ciudadanos a expresar su voluntad ejerciendo el derecho al voto. "Estamos ante un momento clave y no podemos quedarnos de brazos cruzados. No es una opción no ir a votar, le haríamos un favor a nuestro adversario. No podemos dejar que otros decidan por nosotros", aseveró.

Hizo un llamado a la militancia de Acción Democrática (AD), partido al cual pertenece, para que participe en los comicios municipales.

"Como adeco, con el legado de lucha y compromiso social que siempre nos ha caracterizado, le hago un llamado sincero a todos mis compañeros de partido, a mis familiares y amigos, para que este 27 de julio salgamos a votar con fuerza, con fe, y con la frente en alto. Marquemos la tarjeta blanca, abajo y a la izquierda", indicó.

De igual manera convocó a todos los militantes de los partidos que integran la Alianza Democrática a votar y a no dejarse ganar por la resignación y el miedo.

Anaco / Danela Luces