Estudiantes de la UCS inician formación en Optometría en el Hospital de El Tigre (+Fotos)

Una matrícula de más de 50 estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) "Hugo Chávez Frías" inició formalmente el primer trayecto del Plan Nacional de Formación (PNF) en Optometría, desde los espacios del hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, estado Anzoátegui.

Esta acción es el resultado del trabajo y la gestión del licenciado en optometría Silvino Castro, quien sumó esfuerzos junto con el tren directivo de la institución médica, reseñaron en un boletín de prensa del hospital.

El texto, además, menciona el respaldo y patrocinio de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, la cual aportó insumos logísticos para el comienzo de clases.

Preparación para nuevo servicio

​Se espera que esta primera cohorte de futuros optometristas contribuya a corto y mediano plazo con el servicio de salud visual dentro del nosocomio tigrense.

Cabe destacar que en febrero deñ año en curso, en el marco de los 93 años de fundación de la ciudad, fue inaugurada la consulta de Optometría en el hospital, con la meta de atender a un promedio de 30 pacientes diarios.

El Tigre / Damary Díaz