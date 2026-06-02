Estudiantes de El Tigre construyen bebedero con sistema para garantizar agua limpia

Estudiantes del 5to año de bachillerato en el Liceo Pedro Briceño Méndez de El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, dieron un importante paso de ingenio y aporte social con la construcción de un bebedero para suministrar agua potable en la institución.

​El proyecto fue creado en el área de Biología por los jóvenes Akemi Martínez, Nicole Omaña y César Guzmán, bajo la guía de la profesora Eyamir Fernández.

Se trata de un sistema tipo canaleta que posee seis tomas con un filtro de carbón activado granular, cuyo objetivo es mejorar el sabor, olor y color del agua para garantizar un consumo apto en la comunidad estudiantil.

​"Nuestra principal motivación surgió al ver cómo la falta de agua potable segura impactaba la dinámica escolar, obligando a muchos compañeros a cargar envases desde sus hogares o a pasar la jornada sin hidratarse, con el riesgo de sufrir afecciones gastrointestinales. Por eso, decidimos canalizar los conocimientos técnicos para construir una infraestructura que garantizara salud y un entorno más seguro", explicó Akemi Martínez en nombre del equipo.

​Autogestión

​La materialización de esta propuesta fue posible gracias a un esfuerzo de autogestión organizado por los tres estudiantes, quienes recolectaron los fondos necesarios mediante la realización de rifas y el financiamiento directo de sus padres y representantes.

​Este año, la institución registró la presentación de 40 proyectos de tipo social, cultural y tecnológico desarrollados por los alumnos.

El Tigre / Damary Díaz