Estefanía Cardozo presentó "Virgen de Margarita": un homenaje musical a la Patrona de Oriente

La artista venezolana Estefanía Cardozo presenta el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Virgen de Margarita", una obra dedicada a la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. Este tema no sólo anticipa un encuentro cargado de emoción entre los fieles y su devota, sino que también simboliza un mensaje poderoso de fe y esperanza.

"Interpretar 'Virgen de Margarita' es un honor y una bendición que me permite conectar con las peticiones y corazones de todos sus creyentes", comparte Estefanía. A través de esta canción, se busca crear un lazo entre la Virgen y sus devotos, transformando una simple oración en un mensaje global de amor y devoción.

De acuerdo con una nota de prensa, musicalmente, "Virgen de Margarita" se adentra en el enriquecedor mundo del Pasaje Oriental, resaltando el sonido del bandolín, el cuatro, el bajo y las maracas, instrumentos que evocan la esencia de la región oriental de Venezuela. "Este tema es una manifestación artística que celebra nuestras raíces y tradiciones", señala Estefanía.

Su compositora Sixmar Tenorio, quien ha dejado una huella importante en la música venezolana, describe el proceso de creación como "único, mágico y celestial". "Componer para la Virgen del Valle ha sido una bendición en mi vida. Espero que esta canción resuene en el corazón de todos", dice Tenorio.

La fecha de lanzamiento se alinea con la festividad de la Virgen del Valle, que se celebra cada 8 de septiembre, una conmemoración significativa para pescadores, marineros y todos sus fieles. La Virgen se convierte en un símbolo de protección y esperanza, especialmente en un territorio donde la fe es fundamental para la identidad cultural y las tradiciones.

Estefanía aclara que su objetivo es que los oyentes se sientan identificados con "Virgen de Margarita". "Queremos que esta canción sea un encuentro íntimo y espiritual. Al escucharla, la gente puede cerrar los ojos y sentir esa conexión especial con la Virgen", menciona.

El videoclip, programado para ser presentado en septiembre de 2025, promete llevar a los espectadores en un hermoso recorrido que une historias y emociones, explorando conceptos visuales que reflejan el profundo significado de la obra.

La relevancia de la Virgen del Valle para pescadores y marineros es innegable. "Ella simboliza protección en el mar y es solicitada en tiempos de necesidad. Es un ícono de fe que une a las comunidades de nuestra región", explica Estefanía, quien espera que "Virgen de Margarita" sirva como un puente para difundir esta tradición y fortalecer la conexión cultural entre los devotos alrededor del mundo.

Con esta hermosa pieza musical, Estefanía Cardozo espera tocar los corazones de muchos y hacer resonar la fe y la esperanza que la Virgen del Valle representa para todos sus creyentes.

Puerto La Cruz / Redacción web