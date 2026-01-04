Este domingo la tranquilidad retornó a comercios y calles de El Tigre (+Fotos)

Este domingo 4 de enero, la tranquilidad y normalidad retornó a los comercios y calles de la ciudad de El Tigre, tras la desesperación e incertidumbre que se vivió el sábado 3 de enero.

No hubo colas para comprar alimentos en supermercados y comercios asiáticos, por el contrario había poca afluencia de personas que hicieron compras moderadas.

En calles y avenidas principales el tráfico fluía con normalidad pero si se observó presencia de efectivos policiales y militares, que realizaban recorridos por las zonas comerciales.

Establecimientos

Panaderias, farmacias, venta de hortalizas y ventas de comida rápida estaban laborando con normalidad.

Sin embargo, en las sucursales de supermercados como Más x Menos solo estaban aceptando pago con tarjetas de débito o efectivo y sin el uso de la alternativa de compra Cashea.

Lo que si se mantenía era el aviso de comprar solo seis artículos por persona en productos como café, leche, harina de maiz y arroz.

Afuera y adentro de los establecimientos comerciales también había presencia policial y militar

El Tigre / Marinelid Marcano