Estados Unidos izó nuevamente su bandera en embajada en Venezuela

Luego de una interrupción total de vínculos que inició en marzo de 2019, Estados Unidos reabrió su misión diplomática en la capital venezolana. Este movimiento marca el inicio de una nueva etapa en la política exterior entre ambas naciones.

Laura Dogu es la nueva encargada de negocios. Su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía ocurrió a finales de enero de 2026, con el propósito de liderar este capítulo de acercamiento.

La diplomática estadounidense asumió el mando de la delegación bajo las directrices estratégicas de la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. El plan de trabajo se concentra en tres objetivos fundamentales:

Orden interno: Estabilización de las instituciones y la seguridad.

Estabilización de las instituciones y la seguridad. Recuperación económica: Reactivación del aparato productivo nacional.

Reactivación del aparato productivo nacional. Transición política: Fomento de un modelo democrático que resulte favorable para los intereses de la región.

Encuentros de alto nivel

El restablecimiento de las comunicaciones facilitó reuniones en suelo venezolano. Destacan los encuentros entre Dogu y figuras del Gobierno local, como Delcy Rodríguez, con el fin de coordinar los pasos a seguir en esta agenda bilateral.

Caracas / Redacción web