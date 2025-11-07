viernes
, 07 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Estados Unidos informó que atacó otra presunta "narcolancha" en el mar Caribe y murieron tres personas

noviembre 7, 2025
Según el secretario de Guerra de Estados Unidos, en la lancha iban a bordo tres presuntos narcotraficantes / Foto: Cortesía

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó la noche de este jueves que, por orden del presidente Donald Trump, fue atacada una presunta "narcolancha" en el mar Caribe.

De acuerdo con el funcionario, la embarcación era operada por una "organización terrorista designada".

"El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron", dijo Hegseth en X.

El secretario de Guerra advirtió que los ataques continuarán "hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense".

"Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos", finalizó diciendo en su post.

Mar Caribe / Redacción web

