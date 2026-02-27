Establecieron en Carúpano Comité de Seguimiento y Control de la Pesca de Sardina 2026

En Carúpano, estado Sucre, específicamente en el Comando de Guardacostas, se constituyó este jueves 26 de febrero el Comité de Seguimiento y Control de la Pesca de Sardina 2026, con la presencia del ministro del área, Juan Carlos Loyo, representantes del gremio pesquero artesanal, picadoras, industriales y todos los involucrados en la extracción y procesamiento del recurso, cuya zafra empieza el venidero 15 de marzo.

Loyo señaló que la sardina es el principal recurso pesquero que tiene Venezuela, su especie más abundante y cuya cadena productiva permite dar trabajo a miles de trabajadores, procesadores y plantas.

Especificó que en Sucre se produce 90% de la sardina de Venezuela, cuya zafra cerró en 2025 con una extracción de 68 mil 538 toneladas, que representa un incremento significativo desde 2022, cuando iniciaron medidas de control significativas.

Reiteró que están enfocados en una pesca sustentable, que permita aprovechar el recurso y dar la posibilidad de resguardar su reproducción.

Cifras

Dio cuenta de 25 puertos de extracción a nivel nacional, once de los cuales están en Sucre y dos de los cuales, Guaca y El Morro, son los más productivos, mientras que unos 5 mil pescadores se dedican en la entidad entre Sucre y Nueva Esparta, con 365 embarcaciones o máquinas sardineras, así como 525 botes de menor tamaño.

El ministro señaló que la normativa sobre la sardina data de 1973 y los primeros registros datan de 1972 y en el 73 se comienza a hablar de la talla, para tener una actividad sustentable.

La norma más reciente data de 2013 y desde 2017 comenzaron con el periodo de veda y el resguardo con la talla, para dar oportunidad a la reproducción.

Dijo que se plantea desde el alto gobierno, que se propicie un clima de paz y tranquilidad durante el periodo de extracción de este año y que sea en condiciones de trabajo, bienestar para todo el pueblo y de sostenibilidad para la especie.

Recordó que la temporada formal arranca el 15 de marzo y aspiran estar en Sucre desde la semana próxima para verificar permisos, contando las máquinas y cree que este año será la transparencia, para que se sepa la procedencia del producto.

Con relación al tema de los precios de la especie, especificó que arrancan con el precio final buscan acuerdos entre todos los actores de la cadena y orientan el cumplimento de una normativa en el área. “Depende de los acuerdos en cada puerto y de cómo vaya a surgir la sardina este año, un hecho biológico que debemos esperar a ver cómo marcha”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano