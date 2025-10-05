lunes
, 06 de octubre de 2025
Espert, abanderado de Milei acusado de vínculos con narcotráfico, renuncia a su candidatura

octubre 5, 2025
José Luis Espert, vinculado al presidente Javier Milei, no competirá en los comicios legislativos de Argentina tras el escándalo / Foto: EFE

El diputado José Luis Espert, importante candidato del partido del presidente Javier Milei para las elecciones legislativas en Argentina el próximo 26 de octubre, anunció este domingo que renuncia a su candidatura, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado por fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

"Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", informó a través de X Espert, que encabezaba la lista de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país y que acusó una "operación" en su contra basada en "una gran mentira".

Milei respondió con un mensaje en la misma red social en el que defendió al diputado aunque destacó que "Argentina siempre está por encima de la personas" y agregó: "Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

Buenos Aires / EFE

