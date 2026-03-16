"Esperamos que la canciller regrese de Venezuela con los colombianos"

Familiares de los colombianos detenidos en Venezuela, esperan que la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, aproveche su visita a Venezuela e interceda por la inmediata liberación de los colombianos detenidos injustamente en cárceles venezolanas.

«Esperamos que regresen de Venezuela con los colombianos», recalcó Nubia Mise, vocera del grupo de familares que vienen protestando por la excarcelación de sus allegados.

Mise indicó que ya es hora de poner fin a tanta angustia y zozobra que se vive en los hogares de los colombianos privados injustamente de su libertad en Venezuela. «Los queremos en casa, son inocentes», subrayó la ciudadana en un vídeo enviado a la prensa.

Dejó claro que la canciller conoce a detalle el sufrimiento y dolor de estos núcleos familiares, razón por la que le dan un voto de confianza para logre el cometido que tanto desean.

Los familiares protestaron este viernes 13 de marzo en el puente internacional Atanasio Girardot con el fin de exigirle al presidente Gustavo Petro que medie con las autoridades venezolanas.

Táchira / La Nación