Especialista anzoatiguense: gasolina de 97 octanos es un experimento en medio de la crisis económica 

Para el especialista petrolero del estado Anzoátegui, William Hernández, la gasolina de 97 octanos que empezó a llegar a algunas estaciones de servicio en el país, se trata de un "experimento en medio de la crisis económica".

“Venezuela vive una situación compleja. Por un lado existe una inflación permanente y agobiante para miles de ciudadanos y por el otro lado, estamos viviendo una etapa de ajustes económicos a partir del pasado 3 de enero. Uno de esos factores que se encuentran en la línea entre las dos realidades es el experimento de la gasolina premium”, expresó.

Según el autor del libro Bitácora Energética I y II, el costo de este combustible, fijado en un dólar por litro, resulta "prohibitivamente alto" para muchos venezolanos, quienes enfrentan un poder adquisitivo limitado y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

“Es por ello que este ensayo se efectúa en nichos puntuales de la sociedad venezolana como son los casos de los municipios Chacao, Baruta y Lechería, donde existe un segmento reducido de la población que sí tendrá la capacidad de adquirir ese producto de calidad”, afirmó.

Hernández resaltó que la "crisis interna" no se limita al precio de la gasolina, el cual considera que está centrado en la implementación de sistemas de pago que buscan alinearse con el mercado internacional, sino que el país enfrenta problemas "serios problemas" técnicos en la producción de petróleo y en la infraestructura necesaria para refinar y distribuir el combustible.

“Estas deficiencias han complicado aún más el acceso a combustibles en sectores remotos , exacerbando la situación de escasez que ya afecta a la población. Es crucial que se implementen políticas que no solo aborden la crisis energética, sino que también busquen soluciones integrales para estabilizar la economía", enfatizó el especialista.

Barcelona / Elisa Gómez