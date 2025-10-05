Equipo anzoatiguense logró seis medallas en evento de la categoría máster

El equipo Alicanto Consulting Group-Cafetín La Mina-Anzoátegui dominó el medallero en las pruebas de Contrarreloj Individual del Campeonato Nacional de Ciclismo Máster que se efectuaron en el circuito de 11 kilómetros y 800 metros de la avenida Casanova Godoy de la ciudad de Maracay, estado Aragua. El elenco totalizó seis preseas en la justa.

José Fernández, integrante del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), informó que la cosecha dorada la inició el pedalista internacional, Tomas Teresén en la categoría A2. Allí la plata fue para Jesuan Medina (Team Cerro Azul) y Yohan Sánchez (Team Mónaco-BKC) se colgó la distinción de bronce.

José "Caballo" Barrios logró la segunda dorada para Alicanto Consulting Group-Cafetín La Mina-Anzoátegui en la categoría C2, completando el podio Raffaele D'Ambrosio (Fina Arroz) y José "Indio" Bruzual (Alicanto Consulting Group-Cafetín La Mina – Anzoátegui).

Más destacados

Crisángela Renaud (Alicanto Consulting Group-Cafetín La Mina–Anzoátegui) obtuvo la plateada en el renglón A2. El oro se lo adjudicó Karla Barrios (Team Volata) y el bronce quedó en poder de Lekpe Pérez (Team Súper Héroes).

Por su parte, Leonardo Delgado, de la misma escuadra de Renaud, prosiguió la cosecha de oro en la categoría B1. Wilmen Bravo (Team La Guacamaya) acabó segundo y Jeanhander González (Victoria–La Guaira) tercero.

Leiddy Caraballo (Cafetín La Mina-Alicanto Consulting Group-Anzoátegui) fue la más veloz en la B1 damas y se quedó con el galardón áureo. Katheryne Rodríguez (Team Avante Dreambike-Metrics Cycling) se adueñó del círculo plateado y Leonor Salcedo (Orbea Team Venezuela) consiguió el premio broncíneo.

Puerto La Cruz / Redacción Web