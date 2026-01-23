Envenenamiento masivo de perros y gatos causó indignación en Carúpano

Videos viralizaron este miércoles la denuncia de un envenenamiento de perros y gatos en el sector Parcelamiento Antonio José de Sucre, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

En total, ocho perros y dos gatos fueron envenenados por una persona del sector, que al parecer, y de acuerdo con versiones de vecinos, se sintió afectada porque los animalitos dañaban su negocio de comida rápida.

Solo dos canes sobrevivieron, y de acuerdo a reportes de vecinos, estaban en mal estado y con convulsiones, tras ingerir una sustancia nociva.

La situación causó un rápido impacto en la opinión pública local, que publicó comunicados en varias redes sociales para rechazar la acción. Entre otros mensajes, se condenó la crueldad contra los animales y se pedía justicia para los animalitos envenenados, dos de los cuales eran perros de compañía de dos adultas mayores.

El hecho, ocurrido el 19 de enero, se dio a conocer por una profusión de videos que circularon con los perros en mal estado.

Acciones

Fabiola Salazar, de la organización Rescátame Carúpano, informó que las autoridades llevan a cabo una investigación y ya habría una persona detenida.

Para este viernes a las 2:00 de la tarde, luego del impacto que causó el hecho, está pautada una marcha en pro de los derechos de los animales, que partirá desde los bloques de Playa Grande hasta la redoma de la Virgen del Valle.

La acción es organizada por Rescátame Carúpano, como una forma de dar voz a los peludos, sobre todo a los que están en situación de calle.

Igualmente, a través de su Dirección de Información y Comunicación, del alcalde Julio Rodríguez, expresó, en un comunicado, su rechazo a este tipo de acciones y anunció que se instruyó a las autoridades competentes para que se inicie la investigación para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de “este acto cruel y criminal”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano