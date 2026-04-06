Envenenamiento de perros alarma a vecinos de Península de Macanao

La comunidad del sector Buenos Aires, en Boca del Pozo, municipio Península de Macanao de Nueva Esparta, se encuentra en alerta por una serie de envenenamientos que ya cobró la vida de ocho perros.

El caso más reciente ocurrió el fin de semana, cuando los dueños de una perrita se ausentaron de su hogar por veinte minutos y al regresar la hallaron agonizando con signos claros de intoxicación.

La rapidez de estos ataques tiene a los vecinos en estado de vigilancia y alerta permanente.

Los hechos comenzaron el pasado 27 de marzo con la muerte de una perra y sus tres cachorros. Apenas dos días después se sumaron otros tres caninos fallecidos bajo la misma modalidad.

Una característica que intensifica la preocupación es que ninguna de las víctimas era un animal en situación de calle; todos vivían dentro de las casas y contaban con el cuidado de sus dueños.

Entre los vecinos circula la versión de que estos crímenes podrían buscar dejar viviendas desprotegidas para cometer robos más adelante. Sin embargo, más allá de las hipótesis, el temor generalizado se ha apoderado de Macanao.

La pregunta que se repite la ciudadanía es quién está detrás de estas acciones y qué medidas se tomarán para detener la violencia contra los animales.

La alcaldía del Municipio Bolivariano Península de Macanao, liderada por Carlos Sulbarán, a través de un comunicado, rechazó categóricamente los actos de crueldad contra los caninos en su jurisdicción. El pronunciamiento sostiene que estos hechos atentan contra seres indefensos, y también contra los valores cívicos y la convivencia en la sociedad macanagüera.

La comunidad espera que ese respaldo institucional se traduzca en acciones concretas para frenar los envenenamientos que han convertido la tranquilidad de las familias en una constante zozobra.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero